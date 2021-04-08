Томас Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Порту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой лондонцев со счётом 2:0.

«Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда. Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата. Мы вместе одержали много побед, мы терпели поражение, но теперь мы сумели собраться после этого поражения. Оно сплотило нас, повысило доверие друг к другу, и это замечательно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск.