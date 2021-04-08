«Арсенал» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 8 апреля, состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко и Антон Кобзев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко. Отвечать за VAR будет Павел Кукуян, ему поможет Алексей Воронцов. Инспектор матча — Сергей Мацюра.
«Арсенал» на групповом этапе Кубка России одолел белгородский «Салют» (1:1, 4:3 пен) и «Текстильщик» (0:0, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Зенит» (2:1). В свою очередь ЦСКА как участник еврокубков начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии победил «СКА-Хабаровск» (2:0).
- 8 апреля 2021
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