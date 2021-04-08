Крал и Понсе могут не сыграть с «Локомотивом», Жиго приступил к индивидуальным тренировкам

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго, полузащитника Алекса Крала и нападающего Эсекьеля Понсе в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом.
И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с Локомотивом под вопросом», — цитирует директора департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-экспресс».
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, опережая железнодорожников на 4 очка.
- 8 апреля 2021
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