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Крал и Понсе могут не сыграть с «Локомотивом», Жиго приступил к индивидуальным тренировкам

Крал и Понсе могут не сыграть с «Локомотивом», Жиго приступил к индивидуальным тренировкам
Футбол / РПЛ 0
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В московском «Спартаке» рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго, полузащитника Алекса Крала и нападающего Эсекьеля Понсе в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом.

И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с Локомотивом под вопросом», — цитирует директора департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-экспресс».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, опережая железнодорожников на 4 очка.

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