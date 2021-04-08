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Уткин: дал бы много денег, чтобы узнать, как руководство «Краснодара» выбирало Гончаренко

Уткин: дал бы много денег, чтобы узнать, как руководство «Краснодара» выбирало Гончаренко
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о назначении бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Замена тренера в «Краснодаре» оказалась довольно-таки ожидаемой. Ещё до отставки Гончаренко из ЦСКА все заговорили о том, что следующей его работой, скорее всего, будет «Краснодар». Я, честно говоря, не очень понимаю, почему была такая уверенность. Я бы дал очень много денег применительно к моим возможностям, чтобы поприсутствовать или хотя бы знать доподлинно, какие аргументы применялись в дискуссиях руководства «Краснодара» в пользу кандидатуры Гончаренко. К сожалению, это не вопрос торга, потому что сколько бы я ни дал, чтобы это узнать, думаю, всё равно Сергей Галицкий смог бы дать больше, чтобы я никогда этого не узнал», — сказал Уткин в ролике не своём YouTube-канале.

Напомним, на посту главного тренера «Краснодара» Гончаренко сменил Мурада Мусаева, ушедшего в отставку после разгромного поражения в домашнем матче с «Ахматом» (0:5). «Быки», набрав 34 очка в 24 турах, занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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