Уткин: дал бы много денег, чтобы узнать, как руководство «Краснодара» выбирало Гончаренко

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о назначении бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».



«Замена тренера в «Краснодаре» оказалась довольно-таки ожидаемой. Ещё до отставки Гончаренко из ЦСКА все заговорили о том, что следующей его работой, скорее всего, будет «Краснодар». Я, честно говоря, не очень понимаю, почему была такая уверенность. Я бы дал очень много денег применительно к моим возможностям, чтобы поприсутствовать или хотя бы знать доподлинно, какие аргументы применялись в дискуссиях руководства «Краснодара» в пользу кандидатуры Гончаренко. К сожалению, это не вопрос торга, потому что сколько бы я ни дал, чтобы это узнать, думаю, всё равно Сергей Галицкий смог бы дать больше, чтобы я никогда этого не узнал», — сказал Уткин в ролике не своём YouTube-канале.



Напомним, на посту главного тренера «Краснодара» Гончаренко сменил Мурада Мусаева, ушедшего в отставку после разгромного поражения в домашнем матче с «Ахматом» (0:5). «Быки», набрав 34 очка в 24 турах, занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.