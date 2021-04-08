КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 150 тыс. рублей, «Ротор» — на 120 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Ротору» и «Локомотиву» по итогам матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники переиграли соперника со счётом 2:0.



«Болельщики «Ротора» нарушали социальную дистанцию в секторе активной поддержки. Болельщики «Локомотива» также нарушали социальную дистанцию. И болельщики обоих клубов скандировали нецензурно-оскорбительные выражения. «Ротор» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей. За скандирование «Ротор» оштрафован на 70 тыс. рублей. «Локомотив» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений «Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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