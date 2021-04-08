«Там играют такие же футболисты». Мостовой – о возможном трансфере Ларссона в «Боруссию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного трансфера нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссон в дортмундскую «Боруссию».
«Ларссон в «Боруссии»? А почему нет? Джордан отлично проявляет себя в «Спартаке». В «Боруссии» играют такие же футболисты, для него это было бы отличным вариантом. У него много хороших футбольных качеств, он иностранец, у него известная фамилия и известный папа, который играл в больших клубах.
Некорректно сравнивать Ларссона с Холандом — они разноплановые игроки. Конечно, он его не заменит, двух Холандов нет. Если Холанда продадут — его стопроцентно хотят все, то им нужно будет кого-то покупать. За деньги с продажи они купят ещё трёх футболистов. Для Джордана это стало бы хорошим вызовом.
Прогресс Ларссона? Доменико Тедеско тут ни при чём. Играет Джордан, и добавил он сам. Тедеско же не мог научить его играть в футбол — он сам-то никогда не играл. Если бы он сделал из нападающего центрального защитника — это другой разговор. Ларссон как был левоногим футболистом, так им и остался, а не начал играть правой ногой. Он сильный футболист, хорошо играет и прогрессирует», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 8 апреля 2021
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