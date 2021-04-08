Орлов: Аршавин сказал, что не будет работать спортивным директором «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о своём разговоре с Андреем Аршавиным по поводу назначения экс-футболиста на пост спортивного директора «Зенита», который сегодня покинул испанский специалист Хавьер Рибалта.

«Аршавина прочат на место Рибалты. Но я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Нет, не пойду». Я спросил: «Почему, Андрей?» Он ответил: «Не знаю ни языка, ни иностранного футбола». Может быть, он прав. Может быть, ему туда рано идти. Аршавин хорошо знает футбольный язык, а общаться — нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски тоже. Должность спортивного директора очень сложна, и это очень большая ответственность», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».