«Сложно сказать, почему именно он». Аленичев — о назначении Олича в ЦСКА

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу назначения Ивицы Олича главным тренером московского ЦСКА.
«Мне тоже сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих. С другой — Ивица ещё никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех.
Багаж Онопко в ЦСКА? Думаю, в этом случае никакого багажа и не было. Багаж Аленичева в «Спартаке», как говорили болельщики, наверное, присутствовал.
Всё-таки я отдыхаю уже два года. Это достаточно большой срок. Есть желание вернуться. Надеюсь, летом всё получится», — приводит слова Аленичева RT.
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