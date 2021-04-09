Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашфорд повторил достижение Бобби Чарльтона

Рашфорд повторил достижение Бобби Чарльтона
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, забив гол в матче с «Гранадой» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, повторил достижение великого в прошлом игрока «красных дьяволов» Бобби Чарльтона.

Англичанин Рашфорд достиг отметки в восемь голов за «МЮ» в нынешнем сезоне в еврокубках. Последний раз из английских футболистов столько за «Юнайтед» в Европе, исключая матчи квалификационных раундов, забивал именно Чарльтон – в сезоне 1964-65, сообщает Opta.

Шесть голов в нынешнем еврокубковом сезоне 23-летний Рашфорд забил в Лиге чемпионов, и два – в Лиге Европы. Всего в сезоне 2020-21 форвард забил 20 голов, сыграв в 47 матчах. Рашфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за основной состав он дебютировал в начале 2016 года, забив два гола в первом же матче.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021