Давид де Хеа может уйти из «Манчестер Юнайтед» в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» могут отправить испанского футболиста в аренду. Такой вариант стал бы выгодным для обеих сторон, поскольку Давид, потерявший место в стартовом составе команды, получит игровую практику, а клуб сможет частично снизить выплаты по контракту.
Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. В составе манкунианцев игрок — чемпион Англии, обладатель Кубка, трёх Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победитель Лиги Европы.
В нынешнем сезоне 30-летний голкипер провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 29 мячей. В последних встречах вместо него на поле выходил Дин Хендерсон.
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