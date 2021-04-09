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Тьемуэ Бакайоко предложили «ПСЖ» и «Лиону»

Тьемуэ Бакайоко предложили «ПСЖ» и «Лиону»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Наполи», летом вернётся в лондонский клуб.

Как сообщает Footmercato, агенты 26-летнего французского футболиста уже работают над его будущим. Они предложили его услуги «Пари Сен-Жермен» и «Лиону» в преддверии летнего трансферного окна.

Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года за € 40 млн. Впоследствии Тьемуэ не сумел закрепиться в составе синих, уходил в аренду в «Милан» и возвращался в стан монегасков. В начале этого сезона его арендовал «Наполи». Контракт француза с «Челси» истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Тьемуэ Бакайоко покинет «Наполи»
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