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Судью матча «Реал» — «Барселона» заменили за день до игры

Судью матча «Реал» — «Барселона» заменили за день до игры
Футбол / Испания 0

В составе судейской бригады на матч 30-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Барселоной» произошло изменение.

Как сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации, Матеу Лаос, который должен был быть главным арбитром «эль класико», получил мышечное повреждение. По решению судейского комитета, вместо него встречу обслужит Хесус Хиль Мансано.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Сливочные», набрав 63 очка, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой выше, опережая принципиального соперника на два очка. Лидирует в первенстве «Атлетико» (66).

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