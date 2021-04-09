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Гари Невилл предположил, кто станет следующим тренером сборной Англии

Гари Невилл предположил, кто станет следующим тренером сборной Англии
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в ходе общения в болельщиками в «Твиттере» предположил, кто, по его мнению, станет следующим главным тренером сорной Англии.

«Брендан Роджерс, когда Гарет Саутгейт захочет уйти», — написал Невилл.

В сентябре 2016 года после скандальной отставки Сэма Эллардайса Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. В ноябре того же года Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Гарета на пост главного тренера сборной на постоянной основе.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная Англии набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы I. Польша (4) — на четвёртом месте. Венгрия (7) — на втором месте, Албания (6) располагается на третьем месте, Андорра (0) — на пятом месте. Замыкает группу Сан-Марино (0).

Брендан Роджерс является главным тренером «Лестер Сити».

Гари Невилл хотел бы видеть Рафаэля Варана в составе «Манчестер Юнайтед»
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