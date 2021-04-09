Гари Невилл предположил, кто станет следующим тренером сборной Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в ходе общения в болельщиками в «Твиттере» предположил, кто, по его мнению, станет следующим главным тренером сорной Англии.
«Брендан Роджерс, когда Гарет Саутгейт захочет уйти», — написал Невилл.
В сентябре 2016 года после скандальной отставки Сэма Эллардайса Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. В ноябре того же года Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Гарета на пост главного тренера сборной на постоянной основе.
В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная Англии набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы I. Польша (4) — на четвёртом месте. Венгрия (7) — на втором месте, Албания (6) располагается на третьем месте, Андорра (0) — на пятом месте. Замыкает группу Сан-Марино (0).
Брендан Роджерс является главным тренером «Лестер Сити».
- 9 апреля 2021
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