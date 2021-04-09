Давиташвили: мучительно, когда ты просто наблюдаешь за командой и не можешь ей помочь

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Я уже хорошо себя чувствую, никакого дискомфорта нет. Думаю, что к следующему матчу буду готов на 100%. Я был на игре против «Локомотива» в качестве зрителя, и это мучительно, когда ты просто наблюдаешь за командой и не можешь ей помочь. Матч был хороший, мы здорово выглядели во втором тайме, допустили две ключевые ошибки и поэтому проиграли. Сейчас очень серьёзно готовимся к ЦСКА и, надеюсь, результат будет положительным для нас», — цитирует Давиташвили пресс-служба «Ротора».



Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На четвёртое место благодаря победе над «Тамбовом» (2:1) поднялся московский ЦСКА (43). В зоне переходных матчей по-прежнему находится «Ротор» (18).

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