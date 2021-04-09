УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт со зрителями

УЕФА сообщил, что восемь городов, в которых состоится чемпионат Европы-2020, готовы принять болельщиков на трибунах стадионов.
Количество зрителей, которые будут допущены на трибуны, варьируется от 25% до 100% от вместимости стадионов. Полный стадион ожидается в Будапеште на «Пушкаш Арене». Санкт-Петербург готов пустить на «Газпром Арену» 50% зрителей и допускает возможность до конца апреля увеличить число.
Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили, что откроют трибуны на 25-33% от вместимости стадионов. Первые три города могут увеличить квоты к концу апреля в зависимости от хода программ массового тестирования и количества заболевших.
Ещё четыре города — Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин – пока не решили, будут ли пускать болельщиков. Они должны принять решение до 19 апреля — тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.
«При принятии решений города ориентировались на прогноз улучшения санитарной ситуации в июне-июле. Во внимание было принято множество факторов, включая местные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики и ожидаемое замедление распространения вируса при потеплении», — сообщает УЕФА.
- 9 апреля 2021
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