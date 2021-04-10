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Агент сообщил, что Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»

Агент сообщил, что Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Карим Джазири, агент нападающего «Реала» Карима Бензема, высказался о будущем французского футболиста.

«Да, я говорил, что Бензема хотел вернуться в „Лион“, потому что это его клуб и его город. Но на данный момент он ближе к подписанию нового контракта с „Реалом“, чем к возвращению во французский клуб», — приводит слова Джазири Ouest France.

Бензема перешёл из «Лиона» в «Реал» в 2009 году. В нынешнем сезоне 33-летний французский форвард принял участие в 25 матчах испанской Примеры, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Карима в € 25 млн.

«Реал» в 29 матчах набрал 63 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021.

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