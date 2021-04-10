Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука, он клубу не нужен

Агент Деннис Лахтер сообщил, что «Аталанта» намерена расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется. Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера — Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех сёминских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазёры, которых освобождали от тяжёлой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.
«Аталанта» — далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьёзной командой в лиге. И если полумёртвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чём мы вообще говорим?», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».
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