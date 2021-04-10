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Клуб РПЛ готов приобрести хавбека «Палмейраса» почти за € 8 млн

Клуб РПЛ готов приобрести хавбека «Палмейраса» почти за € 8 млн
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник бразильского клуба «Палмейрас» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в России, сообщает Transfers24hr на странице в «Твиттере».

По информации источника, один из российских клубов, который проявлял интерес к Вейге, связался с представителями «Палмейраса» и сообщил о готовности приобрести футболиста почти за € 8 млн. Отмечается, что бразильский клуб не спешит расставаться с хавбеком, но готов рассмотреть этот вариант в случае, если будет предложена справедливая сумма. Ранее сообщалось, что в услугах Вейги заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.

В минувшем сезоне Вейга провёл за «Палмейрас» 26 матчей в чемпионате Бразилии, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе «Палмейраса» Вейга выиграл Кубок Либертадорес — 2020, проведя в турнире 10 матчей, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас.

ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»
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