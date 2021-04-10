«Уфа» — «Ахмат»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Андрич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Никитин, Морозов, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Мелихов, Кармаев, Нижич, Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.
«Ахмат» в 24 матчах набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) идёт на 15-м месте.
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