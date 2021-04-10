Мальдини сообщил, что Ибрагимович и «Милан» практически согласовали новый контракт
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб практически согласовал новый контракт с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
«Мы очень близки к новому контракту, остаётся согласовать лишь мелкие детали», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia. Ранее швед говорил, что не спешит подписывать новое соглашение.
Текущий контракт Ибрагимовича истекает 30 июня этого года. Швед перешёл в россонери из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за «Милан» в 2010-2021 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча и забил 17 голов.
В ходе своей карьеры Златан также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:17
-
20:04
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:36
-
16:34
-
16:33
-
16:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам