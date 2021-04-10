Мальдини сообщил, что Ибрагимович и «Милан» практически согласовали новый контракт

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб практически согласовал новый контракт с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.



«Мы очень близки к новому контракту, остаётся согласовать лишь мелкие детали», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia. Ранее швед говорил, что не спешит подписывать новое соглашение.



Текущий контракт Ибрагимовича истекает 30 июня этого года. Швед перешёл в россонери из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за «Милан» в 2010-2021 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча и забил 17 голов.



В ходе своей карьеры Златан также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».