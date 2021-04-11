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Пике повздорил с Модричем после матча «Реал» — «Барселона»

Пике повздорил с Модричем после матча «Реал» — «Барселона»
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

После матча защитник «Барселоны» Жерар Пике повздорил с полузащитником «Реала» Лукой Модричем. Как сообщает журналист Лукас Наваррете в своём «твиттере», словесная перепалка между футболистами случилась из-за судейства.

Модрич: ты ждёшь, чтобы пожаловаться судей?

Пике: он добавил всего четыре минуты!

Модрич: сколько ещё вы хотите?

Ранее также недовольство судейством выразил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.

«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.

Голы «Реала» — шедевр Бензема и везение. А во втором тайме «Барселона» заслужила ничью
Матч, в котором всё менялось каждые пять минут.
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