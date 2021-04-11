Пике повздорил с Модричем после матча «Реал» — «Барселона»
В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.
После матча защитник «Барселоны» Жерар Пике повздорил с полузащитником «Реала» Лукой Модричем. Как сообщает журналист Лукас Наваррете в своём «твиттере», словесная перепалка между футболистами случилась из-за судейства.
Модрич: ты ждёшь, чтобы пожаловаться судей?
Пике: он добавил всего четыре минуты!
Модрич: сколько ещё вы хотите?
Ранее также недовольство судейством выразил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.
«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.
Голы «Реала» — шедевр Бензема и везение. А во втором тайме «Барселона» заслужила ничью
Матч, в котором всё менялось каждые пять минут.
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