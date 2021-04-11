Голы «Реала» — шедевр Бензема и везение. А во втором тайме «Барселона» заслужила ничью

Кроме своей обычной значимости, которая есть у каждого «класико», этот конкретный матч «Реала» и «Барселоны» получил дополнительную ценность. Это – ключевая встреча в борьбе за чемпионство. Первый по-прежнему «Атлетико», но с каждым туром отрыв сокращается, и у «Реала» с «Барселоной» гораздо больше шансов на титул, чем казалось ещё пару месяцев назад.

На состав «Реала» по-прежнему влияют травмы. Без Рамоса, Варана и Азара минимальное пространство для ротации остаётся только на флангах атаки. По сравнению с победой над «Ливерпулем» (ту игру мадридцы провели великолепно) Зинедин Зидан повторил старт почти полностью. Единственное изменение: вместо Асенсио с первых минут вышел более ориентированный на оборону Вальверде.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.

У Рональда Кумана новых потерь нет (хотя есть старые – Фати и Коутиньо), наоборот, даже Пике и Умтити попали в заявку, поэтому он имел возможность варьировать состав под соперника. Но по сравнению с последним матчем «Барселоны» — с «Вальядолидом» в понедельник – Куман тоже сделал только одну замену. Гризманн остался в запасе, зато вышел Араухо. Он защитник, так что одна эта замена вызвала цепочку перестановок. Де Йонг вернулся в центр полузащиты, а Педри оказался с Месси и Дембеле в группе атаки.



«Реал» начал матч с высокого прессинга, но длилось это недолго. Уже после первого гола мадридцы позволили «Барселоне» владеть мячом и отказались от высокого прессинга. Зато точечно решили проблему опаснейших подключений Альбы. По нему играл Вальверде и в позиционной обороне он становился пятым защитником. «Реал» переходил на 5-4-1, и в этом сочетании целый тайм не позволял «Барселоне» ничего.



Несмотря на зашкаливающий даже по своим стандартам уровень владения (69% до перерыва) «Барселона» не могла доставить мяч в опасные зоны. Педри ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной, у Дембеле четыре касания: неточный удар, две потери и офсайд. В зоне подбора царил Каземиро: 10 оборонительных действий за 45 минут, просто мощь. Подключения Альбы своевременно гасил Вальверде. На противоположном фланге Дест получал больше свободы, но ему не удавалось ей воспользоваться. К тому же Дест несколько раз опасно упускал Винисиуса.



Скрытый герой первого тайма – Вальверде. Он не только капитально отработал в защите, но и придумал первый гол «Реала». Да, там не сработал контрпрессинг «Барселоны», но именно Вальверде сделал момент опасным: он протащил мяч через середину поля, стянул несколько соперников, а потом отдал предголевой пас Васкесу в освободившуюся зону на фланге. Ну и удар Бензема потрясающий: Араухо блокировал стандартные варианты удара и удар пяткой был самым эффективным решением в ситуации. Для гола этого могло и не хватить, но и тер Штеген сыграл неудачно, пропустив несильный удар в ближний угол. Получился шедевр.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Второй гол случился уже не из сочетания мастерства и везения, а из чистого везения: после удара Крооса мяч попал сначала в Деста, потом в Альбу. «Реал», безусловно, выглядел лучше и более цельно в первом тайме, был командой с лучше работающим планом, но при этом получил огромное преимущество буквально из ничего. После второго гола картина игры стала ещё более статичной: «Барселона» много и неопасно владела мячом, «Реал» редко, но опасно разбегался в контратаки.

Лучший отрезок гостей случился в самой концовке тайма и был связан со стандартами. Месси сначала закрутил с углового в ворота (попал в перекладину), а через минуту после ещё одного углового бил с близкого расстояния и попал в Куртуа. Маловато для почти 70% владения.

Травма Васкеса должна была вызвать тревогу у болельщиков «Реала», потому что Одриосола – неравноценная замена Васкесу как в плане подключений в атаку, так и в защите. Но в итоге гол пришёл не из-под него, а из-под Вальверде, который всё-таки дал Альбе прострелить в штрафную. Сам гол получился классным: Гризманн остроумно пропустил мяч дальше, а забил внезапно Мингеза. Как он оказался в штрафной? Куман выпустил Гризманна вместо Деста, француз стал играть в атаке, а Мингеза стал крайним защитником.



Куман продолжил делать замены. Роберто и Мориба вышли вместо Бускетса и Араухо – схема изменилась, вторую половину второго тайма «Барселона» играла по 4-3-3, Мингеза вернулся в центр защиты, Роберто играл правого защитника. Эти решения добавили давления, но и ухудшили контроль «Барселоны» над контратаками. Игра раскрылась. Возможно, не только из-за замен, но и из-за жуткого ливня: мяч перестал отскакивать, игроки обеих команд несколько раз падали при смене движения.



Было бы интересно посмотреть на Бензема и Винисиуса против раскрытой «Барселоны», но Зидан сделал несколько замен сразу, и все неожиданные. Кроос, Бензема и Винисиус ушли с поля, Иско, Марсело и Диас вышли. Учитывая, что еще раньше появился Асенсио (Вальверде получил травму), «Реал» перестроился на 4-5-1 с Каземиро в роли страхующего опорника, и Марсело и Асенсио на флангах полузащиты.



В эти последние 20 минут игра была совершенно открытой: «Барселона» тотально забрала мяч (почти 80% владения), «Реал» получил роскошные возможности для контратак (Марсело упустил выход один на один), но впервые за матч стал явно не справляться с давлением. Такой футбол без центра поля привёл к несколько моментам и фолу Каземиро на вторую жёлтую. Месси не смог переиграть Куртуа, хотя точка для удара была очень опасной.

Фото: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

Другой один эпизод закончился падением Брайтвайта, которого потянул за руку и за футболку Менди. Контакт был, но судья Хиль Мансано не назначил пенальти, а VAR не стал его исправлять. Возможно, дело в том, что касание было минимальным, а момент – совершенно не голевым.

Как и в первом тайме «Барселоне» лучше всего удалось добавленное время. Гости нанесли шесть ударов после 90-й минуты. Лучшая попытка удалась Мориба – Куртуа точно не дотягивался, но мяч попал в перекладину. Кстати, на последний стандарт прибежал даже тер Штеген – наверное, зря, потому что он помешал Альбе, чей удар стал последним событием в матче.



Фантастически насыщенная игра. Возможно, не топовая по качеству на протяжении всех 90 минут, но с отличными отрезками, когда каждая из команда была явно лучше. «Реал» из своего лучшего отрезка выжал максимум, «Барселона» — нет. Хотя команда Кумана тоже наиграла больше, чем на один гол. Получился матч, в котором всё менялось каждые пять минут. Поражение не выключает «Барселону» из гонки, но теперь у «Реала» есть явное преимущество: каталонцам ещё играть с «Атлетико», и оба соперника уступают по личным встречам «Реалу».