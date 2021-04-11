Первый тренер Джикии рассказал о двояких ощущениях перед матчем «Спартака» и «Локо»

Александр Антипов, тренировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию в академии «Локомотива», рассказал об ощущениях перед матчем своего воспитанника против родной команды.
«Недавно беседовали с ним по видеосвязи. Интересно пообщаться накануне такой принципиальной для него игры — «Локомотива» со «Спартаком». Немного даже поспорили по-дружески — ради интереса. Предстоит необычное дерби: мой лучший воспитанник будет играть против нашей с ним родной команды, в которой к тому же выступает другой мой талантливый выпускник Даня Куликов. А на лавке «Локо» — мой друг детства Олег Пашинин.
В общем, испытываю двоякие ощущения. Будет очень интересно. Соперники подходят к матчу в хорошей форме — давно такого не было, чтобы «Локо» со «Спартаком» сражались за лигочемпионское место. В Черкизово, где мы сейчас тренируемся из-за реконструкции в Перово, страшнейший ажиотаж — все просят билеты, а их просто нет. Ради таких игр и стоит жить.
Гео перед этим матчем настроен решительно. Он сказал мне, что в составе «Спартака» «Локомотиву» ни разу не проигрывал. А я ответил, что любая серия когда-то прерывается», — приводит слова Антипова «Матч ТВ».
- 11 апреля 2021
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