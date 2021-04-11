Гончаренко: нужно стиснуть зубы и работать, а не кивать на вину партнёра в эпизодах
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал проигрыш в матче с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить много усилий, чтобы её изменить. Команда должна понимать, что когда идёт такое, нужно стиснуть зубы и работать, всем друг друга поддерживать, а не кивать на другого, мол, что виноват в каком-то эпизоде. В целом по защите — не могу сказать, что мне что-то не понравилось по сравнению с предыдущими матчами, в моём понимании. Конечно, предстоит фронт работ, и понимание должно улучшаться», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко. «Краснодар» потерпел третье поражение подряд.
«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко
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