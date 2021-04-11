Петржела уверен, что никакого «договорняка» в матче «Сочи» с «Зенитом» не было

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

«Уверен, что никакого «договорняка» не было. Как вы себе это представляете? Не верю в такую чушь. Это попросту невозможно.

Болельщики называют «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Пусть называют. В Чехии, например, «Слован» является фарм-клубом «Славии»… Что в этом такого? Это же обычная практика по всему миру. Как мне кажется, наоборот, Сочи очень хотел победить «Зенит», чтобы все эти глупые разговоры закончились. Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее. «Зенит» в очередной раз одержал победу — ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», — сказал Петржела в беседе с Салаватом Муртазиным.