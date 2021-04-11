У Фалькао диагностировали перелом лицевой кости после столкновения с одноклубником

35-летний колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао получил серьёзную травму на тренировке. Фалькао столкнулся головой с одним из одноклубников, полузащитником Керемом Актюркоглу, после чего экстренно был госпитализирован.

В пресс-службе «Галатасарая» сообщили, что у форварда диагностировали перелом лицевой кости. Колумбиец перенесёт операцию под наркозом. О сроках восстановления Фалькао пока неизвестно.

«У Керема Актюркоглу не выявлено никаких проблем со здоровьем по результатам обследования. Его оставят под наблюдением в целях предосторожности», — добавили представители клуба.

Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.