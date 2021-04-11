Марко Николич: счёт мог быть намного больше

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что железнодорожники могли забить больше в матче со «Спартаком» (2:0).

«У «Спартака» много передач в линиях, много отбора, много опасности с фланга. Но мы нормально подготовились. Для нас важна наша игра, я всегда говорил: на 90-95% надо обращать внимание на себя, а на соперника – только пять.



Недостатки всегда есть, но я не готов говорить о них публично. Но надо быть серьёзнее в фазе завершения. Счёт мог быть намного больше. Антон Миранчук готов, и я рад, что он вернулся на поле. Он качественный игрок, который может приносить пользу.



Жёлтая Гильерме? Точно не знаю, за что она была показана. Что касается игры Смолова и того, что он поменял, то он постоянно забивает, это работа нападающего. Это его работа, надо забивать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.