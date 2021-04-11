Моуринью гневно отреагировал на слова Сульшера о Соне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пришёл в ярость после высказывания наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера в адрес игрока «шпор» Сон Хын Мина.

Напомним, Сульшер прокомментировал поведение Сона в эпизоде с отменённым голом Кавани следующим образом: «Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи десяти товарищей, то я бы оставил его без ужина».

Придя на послематчевую пресс-конференцию, Моуринью выплеснул эмоции на журналистов.

«Позвольте мне кое-что вам сказать. Я очень, очень удивлён, что после комментариев, которые Уле дал в отношении Сона, вы не спрашиваете меня об этом. Если бы я сказал что-то подобное, вроде: «Если бы это был мой сын, я бы не накормил его сегодня вечером» или что-то в этом роде. Какова была бы ваша реакция?

Это очень, очень грустно. Мне очень грустно, что вы не спрашиваете меня об этом. Очень грустно, что у вас нет моральной честности, чтобы относиться ко мне так же, как вы относитесь к другим.

Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы – а я – отец – всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

Если вам придётся воровать, чтобы накормить своих детей, вы пойдёте на это. Я очень, очень разочарован, я уже сказал Уле, что я думаю о его комментариях», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сульшер – о Соне: если бы мой сын 3 минуты лежал на газоне, я бы оставил его без ужина