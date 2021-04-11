Моуринью гневно отреагировал на слова Сульшера о Соне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пришёл в ярость после высказывания наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера в адрес игрока «шпор» Сон Хын Мина.
Напомним, Сульшер прокомментировал поведение Сона в эпизоде с отменённым голом Кавани следующим образом: «Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи десяти товарищей, то я бы оставил его без ужина».
Придя на послематчевую пресс-конференцию, Моуринью выплеснул эмоции на журналистов.
«Позвольте мне кое-что вам сказать. Я очень, очень удивлён, что после комментариев, которые Уле дал в отношении Сона, вы не спрашиваете меня об этом. Если бы я сказал что-то подобное, вроде: «Если бы это был мой сын, я бы не накормил его сегодня вечером» или что-то в этом роде. Какова была бы ваша реакция?
Это очень, очень грустно. Мне очень грустно, что вы не спрашиваете меня об этом. Очень грустно, что у вас нет моральной честности, чтобы относиться ко мне так же, как вы относитесь к другим.
Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы – а я – отец – всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.
Если вам придётся воровать, чтобы накормить своих детей, вы пойдёте на это. Я очень, очень разочарован, я уже сказал Уле, что я думаю о его комментариях», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
- 11 апреля 2021
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:59
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:14