Нигматуллин: второй гол «Локо» — вратарский. Максименко встал слишком близко к центру
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура РПЛ (2:0).
«Максименко очень хороший вратарь, он мне нравится. Но второй гол «Локо» вратарский. Есть золотое правило: когда ты ставишь стенку, то головой отвечаешь за тот угол, где ее нет. Если тебе забили через стенку, тебе скажут: «Ну, не выручил, бывает». Но когда бьют в твой угол, то это твоя ошибка. Саша стал слишком близко к центру, сильно открыл правый угол. Смолов — пушка страшная. Расчехлил он неплохо в последних матчах, это отрадно, что он в полном порядке. Играет ведущую роль в последних матчах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:59
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам