Нигматуллин: второй гол «Локо» — вратарский. Максименко встал слишком близко к центру

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура РПЛ (2:0).



«Максименко очень хороший вратарь, он мне нравится. Но второй гол «Локо» вратарский. Есть золотое правило: когда ты ставишь стенку, то головой отвечаешь за тот угол, где ее нет. Если тебе забили через стенку, тебе скажут: «Ну, не выручил, бывает». Но когда бьют в твой угол, то это твоя ошибка. Саша стал слишком близко к центру, сильно открыл правый угол. Смолов — пушка страшная. Расчехлил он неплохо в последних матчах, это отрадно, что он в полном порядке. Играет ведущую роль в последних матчах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.