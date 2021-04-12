Жозе Моуринью: Погба надо было удалять

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3.

«Мы играли с отличной командой, у которой много сильных футболистов в полузащите. У нас были прекрасные возможности забить второй гол. Мы попали в штангу и доминировали в этот период на поле. По моему мнению, игра была хорошей. Мы не заслуживали такого результата. Нам не повезло, так как Погба нужно было удалять за удар локтем Орье», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»