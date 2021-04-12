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Жоржиньо Вейналдума предложили «Баварии»

Жоржиньо Вейналдума предложили «Баварии»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум мог оказаться в мюнхенской «Баварии», сообщает Abendzeitung.

По информации издания, действующим чемпионам Германии были недавно предложены услуги 30-летнего футболиста. В клубе ценят навыки Жоржиньо, однако отказались от возможности подписать его из-за возраста и финансовых запросов.

Напомним, контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает этим летом. Главным претендентом на голландца считается «Барселона».

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в котором забил два гола.

Видео гола Вейналдума в ворота «Вест Хэма»:

Источник: ряд клубов хочет перехватить Вейналдума у «Барселоны»
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