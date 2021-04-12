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Яковлев: ничего особенного Олич мне перед дебютом не говорил

Яковлев: ничего особенного Олич мне перед дебютом не говорил
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился эмоциями от дебюта за взрослую команду армейцев в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).

«Хорошо, что выиграли. Рад дебюту. У нас было много моментов, рад, что удалось победить. Ничего особенного Олич перед выходом не говорил. Обычные фразы: «Давай, покажи себя, даю тебе время». Больше ничего не было.

Знаю, до меня под 46-м номером играл Алан. Мне просто дали этот номер — как пришёл в молодёжку, его дали, там не выбирают.

Стиль Олича? Пока мало времени прошло, дальше будет видно. Посмотрим на концовку чемпионата», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча ЦСКА и «Ротора» проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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