Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с контрактами Дзагоева, Васина и Набабкина
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Алана Дзагоева, Виктора Васина и Кирилла Набабкина.
«Контракты Дзагоева, Васина и Набабкина? Пока говорить об этом рано, Оличу необходимо оценить уровень игроков, познакомиться поближе. После этого примем решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Голами в составе армейцев отметились нападающий Хосе Саломон Рондон и вингер Чидера Эджуке.
ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голам Эджуке и Рондона
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