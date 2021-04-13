Дьякаби: надеюсь, что доказательства расистских оскорблений со стороны Калы будет найдено

Защитник «Валенсии» Мухтар Дьякаби рассчитывает, что лига сможет найти доказательства расистских оскорблений со стороны игрока «Кадиса» (2:1) Хуана Калы во время матча 29-го тура чемпионата Испании.
«Готов ли я выступить перед судом в присутствии Калы? Конечно. Я не боюсь этого. Я повторю то, что понял, потому что я понял это слишком хорошо. Я пробыл в Испании почти три года и понимаю почти всё. И эти слова, тем более. Их нетрудно понять.
Если в ходе расследования не найдено доказательств того, что произошло, то это означает что, я говорю против него. Я это осознаю. Без доказательств я не думаю, что он будет наказан. Это логично. Но посмотрим. Надеюсь, что всё-таки доказательство будет найдено, или хотя бы будет сделано всё возможное, чтобы найти это доказательство», — цитирует Дьякаби Goal.
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