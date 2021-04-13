Джейми Каррагер — защитнику «Эвертона»: ты же не о «Ливерпуле» говоришь?
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на комментарий футболиста «Эвертона» Шеймуса Коулмана, который тот дал после нулевой ничьей с «Брайтоном».
«Мы хотели победить, но „Брайтон“ — очень хорошая команда. Хорошо, что нам удалось взять очко на выезде. Мы не будем говорить о травмах, как делают другие команды. Это неотъемлемая часть сезона. Травмы случаются. К сожалению, нам не хватало нескольких игроков. Но главное — те игроки, которые выходят на поле», — приводит слова Коулмана BBC.
Каррагер, услышав слова Коулмана о жалобах других команд АПЛ на травмы, спросил Шеймуса: «Ты же не о „Ливерпуле“ говоришь, не так ли?»
Коулман засмеялся и ответил: «Нет, нет, Джейми».
Видеообзор матча «Брайтон» — «Эвертон»
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