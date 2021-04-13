В «Локомотиве» отреагировали на сообщение «Спартака» о провокациях Гильерме

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал слова директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова о видео с провокацией Гильерме в отношении болельщиков красно-белых.
«Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания. Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», — цитирует Бедарева Sport24.
Фетисов сообщал, что в распоряжении «Спартака» есть видео, на котором голкипер «Локомотива» Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура российской Премьер-лиги.
- 13 апреля 2021
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