Юрист оценила наказание Гильерме за провокацию в адрес болельщиков «Спартака»

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.



«Ожидаемое решение. Вчера мы говорили, что Гильерме либо оштрафуют, либо дисквалифицируют — так и произошло. КДК признал, что своими действиями голкипер провоцировал болельщиков «Спартака». При этом и сам «Спартак» был наказан за выкрики болельщиками оскорбительных кричалок в адрес Гильерме. Единственное, клубу пошли навстречу — наказали условно, дав возможность исправиться.



Думаю, условное наказание во многом связано с тем, что Гильерме дали реальную дисквалификацию. Было доказано, что он своими действиями провоцировал зрителей. Наказание есть, но с учётом того, что была провокация — она условная.



Условная дисквалификация стадиона — контрольное предупреждение. Конечно, расовая риторика недопустима — такие прецеденты должны пресекаться. Почему в КДК дали лишь условное наказание? Всё просто: в случае повторения наступит наказание и по прошедшему эпизоду. Будем надеться, что болельщики московского клуба воспримут это серьёзно. Иначе их попросту лишат возможности посещать матчи», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Червиченко: Гильерме сделали клоуном. Получается, нельзя за себя постоять — будешь наказан