Кассано — о стиле Конте: если бы у меня был такой тренер, я бы умолял его уволить

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игру «Интера» при тренере Антонио Конте.
«Интер» возьмёт скудетто, потому что единственный способ проиграть его сейчас – выбросить его в окно, но я с болью в сердце должен сказать: они играют в плохой футбол. Что касается разговоров о новых игроках, то кто бы это был? Конте не нужны настоящие чемпионы.
«Аякс» тоже играл в три защитника при Луи ван Гале, но Конте играет по схеме 5-3-2. Все располагаются за линией мяча, сидят внизу и защищаются. Паркуешь автобус и не пасуешь.
От такого футбола меня передёргивает, это ужасно. Если бы у меня был такой тренер, я бы пошёл к президенту и умолял уволить тренера», – приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Bobo TV.
«Интер» лидирует в Серии А, на 11 очков опережая «Милан» за восемь туров до конца чемпионата. «Нерадзурри» также имеют лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей (+42).
- 13 апреля 2021
-
21:56
-
21:34
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:06
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:29
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:45