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Кассано — о стиле Конте: если бы у меня был такой тренер, я бы умолял его уволить

Кассано — о стиле Конте: если бы у меня был такой тренер, я бы умолял его уволить
Футбол / Италия 0
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игру «Интера» при тренере Антонио Конте.

«Интер» возьмёт скудетто, потому что единственный способ проиграть его сейчас – выбросить его в окно, но я с болью в сердце должен сказать: они играют в плохой футбол. Что касается разговоров о новых игроках, то кто бы это был? Конте не нужны настоящие чемпионы.

«Аякс» тоже играл в три защитника при Луи ван Гале, но Конте играет по схеме 5-3-2. Все располагаются за линией мяча, сидят внизу и защищаются. Паркуешь автобус и не пасуешь.

От такого футбола меня передёргивает, это ужасно. Если бы у меня был такой тренер, я бы пошёл к президенту и умолял уволить тренера», – приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Bobo TV.

«Интер» лидирует в Серии А, на 11 очков опережая «Милан» за восемь туров до конца чемпионата. «Нерадзурри» также имеют лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей (+42).

«Интер» победил «Кальяри» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 14 матчей
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