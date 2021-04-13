Кассано — о стиле Конте: если бы у меня был такой тренер, я бы умолял его уволить

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игру «Интера» при тренере Антонио Конте.



«Интер» возьмёт скудетто, потому что единственный способ проиграть его сейчас – выбросить его в окно, но я с болью в сердце должен сказать: они играют в плохой футбол. Что касается разговоров о новых игроках, то кто бы это был? Конте не нужны настоящие чемпионы.



«Аякс» тоже играл в три защитника при Луи ван Гале, но Конте играет по схеме 5-3-2. Все располагаются за линией мяча, сидят внизу и защищаются. Паркуешь автобус и не пасуешь.



От такого футбола меня передёргивает, это ужасно. Если бы у меня был такой тренер, я бы пошёл к президенту и умолял уволить тренера», – приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на Bobo TV.



«Интер» лидирует в Серии А, на 11 очков опережая «Милан» за восемь туров до конца чемпионата. «Нерадзурри» также имеют лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей (+42).