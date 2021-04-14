Томас Мюллер: печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала команда по итогам двух матчей уступила «Пари Сен-Жермен» (2:3 дома и 1:0 на выезде). Таким образом, парижане вышли в полуфинал турнира по правилу выездного гола.

«В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение «ПСЖ» — атакуют они очень здорово», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.