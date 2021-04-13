Лига чемпионов. Онлайн. «Баварию» выкинут из турнира?

Привет, друзья! Сегодня, 13 апреля 2021 года, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту». «Чемпионат» рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию. Начало матчей — в 22:00 мск.

«Бавария» рискует покинуть самый престижный клубный турнир Европы на стадии четвертьфинала. В первом матче действующий победитель Лиги чемпионов уступил на своем поле «ПСЖ» со счётом 2:3. Сумеет ли мюнхенский суперклуб совершить камбэк, или у турнира будет новый победитель?

«Челси» в первом матче обыграл на выезде «Порту» — 2:0. Кажется, здесь всё понятно, однако не спешите хоронить португальцев раньше времени. Да, шансов у них не так много, но на предыдущей стадии они выбили из турнира «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду.