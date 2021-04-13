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«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
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Прямая трансляция матчей «ПСЖ» — «Бавария», «Челси» – «Порту», где смотреть онлайн, ЛЧ, 1/4 финала, 13 апреля 2021

Лига чемпионов. Онлайн
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. «Баварию» выкинут из турнира?
Следим за ответными матчами 1/4 финала с помощью нашей трансляции.
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:
Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021

Привет, друзья! Сегодня, 13 апреля 2021 года, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту». «Чемпионат» рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию. Начало матчей — в 22:00 мск.

«Бавария» рискует покинуть самый престижный клубный турнир Европы на стадии четвертьфинала. В первом матче действующий победитель Лиги чемпионов уступил на своем поле «ПСЖ» со счётом 2:3. Сумеет ли мюнхенский суперклуб совершить камбэк, или у турнира будет новый победитель?

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2021, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия

«Челси» в первом матче обыграл на выезде «Порту» — 2:0. Кажется, здесь всё понятно, однако не спешите хоронить португальцев раньше времени. Да, шансов у них не так много, но на предыдущей стадии они выбили из турнира «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2021, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Где смотреть матчи «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту»
Live Дмитрий Росип

Наш материал о первом матче, который состоялся в Мюнхене. Как будет на этот раз?

«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло
Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.
12:18 Дмитрий Росип

Где смотреть матчи «ПСЖ» — «Бавария» и «Челси» — «Порту»

Прямую трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало – в 21:45 мск. В это же время на канале «Матч Футбол 1» начнётся прямой эфир из Лондона.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

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Теги
Челси Бавария ФК ПСЖ ФК Порту •••
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