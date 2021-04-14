Президент «ПСЖ»: у Неймара и Мбаппе нет причин для ухода из клуба

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов, а также ответил на вопрос о возможном уходе Неймара и Килиана Мбаппе.
«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем брать матч за матчем. Сегодня это было великолепно. Мы могли забить три или четыре гола. Мы выиграли у «Барселоны» и «Баварии», это очень много значит. Мы приехали побеждать в Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой. Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все доступные трофеи. У Неймара и Килиана Мбаппе нет причин для ухода из клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.
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