Маунт: Тухель оказал большое влияние на «Челси». Мы с первого дня понимали, чего он хотел

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам четвертьфинального противостояния с «Порту» (2:0, 0:1), а также рассказал о влиянии на коллектив главного тренера Томаса Тухеля, возглавившего синих в середине сезона.



«Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть ещё удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал.



Тухель оказал большое влияние. Приходить в середине сезона непросто, но мы с первого дня понимали, чего он хотел. Всё это мы привнесли в игру. Упорно работаем на тренировках. Как выступали на высоком уровне, так и должны продолжать это делать», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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