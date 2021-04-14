Кирьяков: «ПСЖ» выбил основного конкурента. Французы являются фаворитами Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Неожиданным для меня получился результат «Порту». Я всё-таки думал, что «Челси» не даст ничего создать у себя дома перед своей штрафной. Но в принципе он имел преимущество, моменты. Забили гол в добавленное время. Была возможность сделать за оставшееся время какой-то навал, но ничего больше создать не удалось.



Что касается «Баварии», я знал, что она будет играть на победу. Понятно, что у «ПСЖ» были моменты при счёте 0:0. Там Неймар два раза попал в перекладину и штангу. Единственное, я не ожидал, что при прессинге «Баварии» они будут выходить из обороны с помощью коротких передач. Хотя, казалось бы, имея такое преимущество, можно было немного упростить ситуацию, но они чуть не поплатись за это. Там было два момента, которые «Бавария» просто не реализовала. Зане пробил рядом со штангой. Был момент как раз после прессинга. И с дугой стороны была атака с ударом. А так этот матч оправдал ожидания. Держал до конца в напряжении. «Бавария» вела и понятно, что нависла угроза забития второго мяча. Всё могло для «ПСЖ» закончиться печально. Им немного повезло в этом противостоянии. Это был матч абсолютно равных соперников, где всё было на тоненького. Много нюансов сыграло за «ПСЖ», особенно в первом матче, где «Бавария» не реализовала уйму моментов. И Нойер сплоховал в первой игре, что для него это было неожиданно. Особенно первый мяч, забитый после удара Мбаппе. Да, удар был сильный, но вратарь неуклюже сложился и Пропустил мяч, который летел ему в руки. Это поучительный матч с обеих сторон, где собраны лучшие футболисты. Было очень интересно. Считаю, здесь шансы были пятьдесят на пятьдесят, но чуть больше повезло «ПСЖ». Клуб выбил основного конкурента. Теперь французы являются фаворитами Лиги чемпионов», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Евсеев: «ПСЖ» — «Бавария» — это лучшее, что видел за последние полгода