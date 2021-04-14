ЭСК РФС одобрила спорные решения арбитра в матче «Зенит» — «Химки»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные моменты матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки» (2:0), который обслуживал арбитр Павел Шадыханов.



Сине-бело-голубые ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с отменой гола в ворота «Химок» на седьмой минуте встречи и неназначением пенальти на 19-й минуте.



«Судья правильно отменил гол в ворота «Химок» на седьмой минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки футболист «Зенита» Деян Ловрен совершил очевидный безрассудный фол в отношении футболиста «Химок» Дмитрия Тихого. Данный эпизод относится к единой атакующей фазе игры, непосредственно связанной с получением игроком атакующей команды контроля над мячом после неудачной попытки выполнить прострел вдоль линии ворот и выполнением им предголевой передачи.



Комиссия подчёркивает отличие в подходе к оценке эпизодов, связанных с касанием мяча руки атакующего игрока и прочих моментов, произошедших в атакующей фазе игры. Согласно протоколу VAR, видеопомощник судьи подтверждает решение засчитать гол просмотром всей последовательности атакующих действий, непосредственно приведших к голу, вплоть до овладения мячом. Согласно правилам игры, нарушением со стороны атакующего игрока признаётся касание руки и мяча, незамедлительно создавшее возможность забить гол, либо приведшее к голу. Таким образом, критерий незамедлительности, учтённый экспертами ЭСК при рассмотрении эпизода матча «Ротор» — «Ростов», не может быть применён в данном случае, поскольку относится лишь к частной ситуации контакта мяча и руки атакующего игрока. Комиссия также отмечает, что ассистент арбитра несёт ответственность за пропуск открытого для него инцидента.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 19-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Химок» Александр Филин инициирует физический контакт с верхней частью туловища футболиста «Зенита» Сердара Азмуна в борьбе за мяч, не являющийся достаточно сильным и продолжительным для наказания игрока обороняющейся команды», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

«Спартак» дурят. Папа Левникова в комиссии не просто так сидит». Разбор судейства тура ЭСК признал работу арбитра матча «Спартака» и «Локомотива» безошибочной. Игорь Федотов разобрал это решение и другие матчи тура.