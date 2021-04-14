Зеедорф — о расизме на поле: нужно штрафовать игроков, прикрывающих рот во время разговора

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф выразил мнение, что футболистов необходимо наказывать, если они прикрывают рот, говоря с другими игроками на поле.



«Люди много говорят, но мало делают. Необходимо срочно принять решение по этому вопросу. Я видел, как игроки во время матчей говорят разные вещи, прикрывая рот. За последние месяцы произошло несколько случаев, когда игроки оскорбляли друг друга на почве расизма. Это легко изменить, если введут определённые правила.



Если я хочу поговорить со своим тренером или партнёром по команде, то всё в порядке. Но нужно запрещать прикрывать рот, когда ты подходишь к судье или игроку соперника. Это нужно наказывать жёлтой карточкой.



Мне хотелось бы видеть реакцию со стороны УЕФА и ФИФА. В самих организациях нет равенства. Нужно начинать оттуда, подавать пример. После этого ситуация меняется, становится гораздо проще просить других людей меняться», – приводит слова Зеедорфа Sky Sports.



Напомним, игрок «Славии» Ондржей Кудела прикрыл рот рукой, когда оскорбил Глена Камара из «Рейнджерс» по расовому признаку. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой УЕФА.

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