Игроки и тренеры «Порту» оскорбляли представителей «Челси» во время матча

В «Челси» отрицают, что главный тренер синих Томас Тухель оскорбил наставника «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0), сообщает The Telegraph.

Представитель «Челси» опроверг информацию о том, что Тухель в грубой форме сказал Консейсау «отвали». При этом футболисты и тренеры «Порту» якобы провоцировали англичан, оскорбляли их на португальском языке и называли «сукиными детьми». Однако «Челси» вряд ли будет подавать официальную жалобу.

Сержиу Консейсау пожаловался на поведение Томаса Тухеля после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0). По его словам, после финального свистка немецкий специалист подошёл к коллеге и нецензурно высказался в его адрес. Тухель сразу после матча сказал, что это был небольшой спор и не согласился с тем, что оскорбил собеседника.