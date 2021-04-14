Игроки и тренеры «Порту» оскорбляли представителей «Челси» во время матча

В «Челси» отрицают, что главный тренер синих Томас Тухель оскорбил наставника «Порту» Сержиу Консейсау после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0), сообщает The Telegraph.
Представитель «Челси» опроверг информацию о том, что Тухель в грубой форме сказал Консейсау «отвали». При этом футболисты и тренеры «Порту» якобы провоцировали англичан, оскорбляли их на португальском языке и называли «сукиными детьми». Однако «Челси» вряд ли будет подавать официальную жалобу.
Сержиу Консейсау пожаловался на поведение Томаса Тухеля после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0). По его словам, после финального свистка немецкий специалист подошёл к коллеге и нецензурно высказался в его адрес. Тухель сразу после матча сказал, что это был небольшой спор и не согласился с тем, что оскорбил собеседника.
- 14 апреля 2021
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