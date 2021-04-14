Кокорин проживает в бывшем доме Батистуты
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин для проживания во Флоренции выбрал дом, где ранее жил экс-нападающий «фиалок» Габриэль Батистута, сообщает Firenzeviola.it.
Кокорин живёт в просторном доме с большим садом. После отъезда Батистуты в доме несколько раз проводился ремонт, из-за чего он был некоторое время закрыт.
Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. В 331 матче за команду он забил 203 мяча, выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.
30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Нападающий, травмировавшийся 3 марта, до сих пор работает индивидуально и не занимается вместе с партнёрами по команде.
Тренер «Фиорентины»: Кокорин может играть первым нападающим
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:38
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:00
-
17:56
-
17:43
-
17:41
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:42
-
16:24
-
16:23
-
16:17
-
16:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам