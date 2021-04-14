Кокорин проживает в бывшем доме Батистуты

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин для проживания во Флоренции выбрал дом, где ранее жил экс-нападающий «фиалок» Габриэль Батистута, сообщает Firenzeviola.it.



Кокорин живёт в просторном доме с большим садом. После отъезда Батистуты в доме несколько раз проводился ремонт, из-за чего он был некоторое время закрыт.



Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. В 331 матче за команду он забил 203 мяча, выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.



30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Нападающий, травмировавшийся 3 марта, до сих пор работает индивидуально и не занимается вместе с партнёрами по команде.

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