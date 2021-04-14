Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин проживает в бывшем доме Батистуты

Кокорин проживает в бывшем доме Батистуты
Футбол / Италия 0

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин для проживания во Флоренции выбрал дом, где ранее жил экс-нападающий «фиалок» Габриэль Батистута, сообщает Firenzeviola.it.

Кокорин живёт в просторном доме с большим садом. После отъезда Батистуты в доме несколько раз проводился ремонт, из-за чего он был некоторое время закрыт.

Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. В 331 матче за команду он забил 203 мяча, выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.

30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и сыграл всего в трёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями. Нападающий, травмировавшийся 3 марта, до сих пор работает индивидуально и не занимается вместе с партнёрами по команде.

Тренер «Фиорентины»: Кокорин может играть первым нападающим
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021