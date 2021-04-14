Сульшер: расцветка баннеров является одной из причин плохих результатов «МЮ» дома

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение, что нестабильные выступления манкунианцев в домашних матчах этого сезона связаны с расцветкой баннеров на стадионе «Олд Траффорд».



«Если вы сейчас посмотрите на баннеры на стадионе «Олд Траффорд», то увидите, что они больше не красные. Мы изучили вопрос и не нашли никаких причин, почему результаты в домашних матчах хуже, чем на выезде, но некоторые игроки отмечали, что когда за доли секунды принимаешь решение, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть партнёра, то видишь красную футболку на красном фоне с красными сиденьями.



Мы начали сезон плохо — с трёх домашних поражений в матчах с «Кристал Пэлас», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», но мы уже сильно улучшили результаты на нашем стадионе. Было важно, чтобы фон больше не был красным», – приводит слова Сульшера Sky Sports.



После замены баннеров «Манчестер Юнайтед» провёл один домашний матч – встречу 30-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).



В АПЛ сезона-2020/2021 манкунианцы выиграли восемь из 15 домашних матчей, проиграв четыре. В 16 играх на выезде «МЮ» одержал 10 побед, ни разу не проиграв.



Завтра, 15 апреля, «красные дьяволы» дома сыграют ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Гранадой». Первая встреча завершилась победой «МЮ» со счётом 2:0.

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