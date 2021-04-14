Камара: Кудела должен быть отстранён минимум на год

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара прокомментировал отстранение защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы на 10 матчей за расистское поведение.



Напомним, после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Рейнджерс» — «Славия» (0:2) главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил Камара по расовому признаку. Позже появилась информация, что Кудела был избит в подтрибунном помещении. Сегодня, 14 апреля, стало известно, что Кудела отстранён на 10 матчей за расистское поведение, а Камара дисквалифицирован на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока.



«Отстранение Куделы — символическое наказание. Вместо этого УЕФА должен был отстранить его минимум на один год», — приводит слова Камара его адвокат Аамер Анвар, которого цитирует The Guardian.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение