Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Камара: Кудела должен быть отстранён минимум на год

Камара: Кудела должен быть отстранён минимум на год
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара прокомментировал отстранение защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы на 10 матчей за расистское поведение.

Напомним, после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Рейнджерс» — «Славия» (0:2) главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил Камара по расовому признаку. Позже появилась информация, что Кудела был избит в подтрибунном помещении. Сегодня, 14 апреля, стало известно, что Кудела отстранён на 10 матчей за расистское поведение, а Камара дисквалифицирован на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока.

«Отстранение Куделы — символическое наказание. Вместо этого УЕФА должен был отстранить его минимум на один год», — приводит слова Камара его адвокат Аамер Анвар, которого цитирует The Guardian.

УЕФА дисквалифицировал игрока «Славии» на 10 матчей за расистское поведение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021