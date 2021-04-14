Аллегри может стать главным тренером «Баварии»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить тренерскую деятельность в чемпионате Германии, сообщает журналист Никола Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, итальянский специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера «Баварии». Напомним, действующий наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик летом может возглавить национальную команду Германии.



Ранее сообщалось, что основным претендентом на должность главного тренера «Баварии» является наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман, однако специалист отрицает факт переговоров с мюнхенским клубом.



В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

Нагельсман: никаких переговоров с «Баварией» нет. Понятия не имею, откуда Маттеус это взял