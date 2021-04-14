Аллегри может стать главным тренером «Баварии»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить тренерскую деятельность в чемпионате Германии, сообщает журналист Никола Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, итальянский специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера «Баварии». Напомним, действующий наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик летом может возглавить национальную команду Германии.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на должность главного тренера «Баварии» является наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман, однако специалист отрицает факт переговоров с мюнхенским клубом.
В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.
Нагельсман: никаких переговоров с «Баварией» нет. Понятия не имею, откуда Маттеус это взял
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
20:35
-
20:28
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам